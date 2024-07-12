Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın GNK Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşılaşacak.

12.07.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda hazırlık maçında GNK Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Dinamo Zagreb, Slovenya, Beşiktaş, Antrenman, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 16:42:48. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement