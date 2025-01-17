Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Solskjaer ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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