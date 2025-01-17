Beşiktaş, Solskjaer ile Görüşmelere Başladı

Spor

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Solskjaer'in öğleden sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceği öğrenildi.