Beşiktaş, Solskjaer ile Görüştü

Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için görüşmelere başladığı Ole Gunnar Solskjaer'le bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen görüşmede Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe da yer aldı.