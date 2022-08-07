Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

07.08.2022 14:52
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Kayserispor maçında görev alan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 9 Ağustos Salı günü saat 17.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

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Beşiktaş ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı Valerien Ismael: Her şey şu anda yüzde 100 değil Valerien Ismael: Her şey şu anda yüzde 100 değil
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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