Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. Futbolcular, üç grup halinde değişmeli olarak; bisiklet, kuvvet ve stretching çalışmaları gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL