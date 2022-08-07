Süper Lig'in ilk haftasında dün Yukatel Kayserispor 'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar, ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıkları için sahaya indi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Kayserispor maçında oynayan futbolcuların salonda yenileme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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