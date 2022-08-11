Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kaynak: İHA

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