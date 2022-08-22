Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı

22.08.2022 00:00
Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın Beşiktaş forması altında golle tanıştığı mücadelede Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Mbaye Diagne'den geldi.

Maça tempolu ve baskılı başlayan siyah-beyazlı takımın ilk yarıda 3 topu da direkten döndü.

Sezonun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup eden, geçen hafta da Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı mağlup etti. Ligdeki 3 maçta kalesinde 4 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

Ismael galibiyet sayısında öne geçti

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta göreve başlayan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın başında 5. galibiyetini elde etti.

Geçtiğimiz sezon görev aldığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi alan Ismael, Yukatel Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltti.

Weghorst ve Muleka golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst Jackson Muleka, siyah-beyazlı forma altında ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Ligde geride kalan iki haftada da forma giyen ama gol atamayan Hollandalı oyuncu, Rosier'in ortasında topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Weghorst'un 8. dakikada bir vuruşu da direkten döndü.

Weghorst'un yanı sıra Jackson Muleka da Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Geçen hafta Alanya deplasmanında forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, Ghezzal'ın yokluğunda kendisine verilen görevi yerine getirmeyi başardı. Muleka 50. dakikada köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara göndererek siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

N'Koudou gollerine devam ediyor

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Georges-Kevin N'Koudou üçüncü haftada ikinci golünü attı.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Salih Uçan'ın pası sonrası 34. dakikada yakaladığı pozisyonu gole çeviren N'Koudou, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynayan isimler arasında yer aldı.

Taraftar istedi değişiklikler geldi

Maçın son bölümlerinde baskı altında kalan Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği yapılmaması taraftarın tepkisine neden oldu.

Beşiktaşlı taraftarların "Ismael baksana değişiklik yapsana" şeklinde tezahürat yapmasının ardından siyah-beyazlı teknik adam, 90+3. dakikada Cenk Tosun ve Umut Meraş'ı oyuna alırken Masuaku ve Weghorst'u oyundan aldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Cenk Tosun'un direkt soyunma odasına gitmesi dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, maç sonunda takımın taraftarlarla yaptığı galibiyet kutlamasına katılmadı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1 N'Koudou seriye bağladı N'Koudou seriye bağladı
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Jackson Muleka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
20:44 Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 00:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement