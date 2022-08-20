Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır

20.08.2022 19:34
Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.


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Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika

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