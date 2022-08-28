Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

28.08.2022 21:15
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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