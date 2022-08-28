Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

28.08.2022 11:50
Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Yenilerin ilk heyecanı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, yarın siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak.

Siyah-beyazlı takıma transferi büyük ses getiren Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor maçında oynamaları halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler.

Kerem Atakan Kesgin yarınki karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımı Sivasspor'a rakip olacak. Siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Sivasspor'la biri Süper Kupa, biri Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada görev almıştı

Ghezzal'ın durumu belirsiz

Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın yarınki maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için antrenmanlara katılamayan tecrübeli oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmeden sonra verilecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Atiba Hutchison ile sakatlıklarını atlatan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Josef de Souza ve Welinton Souza'nın da yarınki mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

Emrecan Uzunhan dönüyor

Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan yarınki karşılaşmada görev yapabilecek.

Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken genç oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma vermesi halinde yarınki mücadelede oynayabilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
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