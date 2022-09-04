Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Başkent'e indi - Son Dakika
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Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Başkent'e indi

04.09.2022 13:05
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Başkent'e indi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi.

Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği, yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonunda Ankara'ya ulaştı. Takım daha sonrasında havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti.

MKE Ankaragücü maçını kazanarak liderliğini korumak isteyen Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. SÜper Lig'de 5. hafta itibarıyla henüz galibiyeti bulunmayan ve ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen MKE Ankaragücü'nde ise herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor.

Takımla birlikte Ankara'ya gelen Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Ankara deplasmanına geldik, inşallah güzel geçer. Kazanmak için geldik" diyerek takımın hazır olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Başkent'e indi - Son Dakika

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