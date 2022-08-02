Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk yarım saati basına açık yapılan antrenmana, West Ham United'dan transfer edilen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da katıldı. Valerien Ismael, futbolcuyu takım arkadaşlarına tanıttı ve alkışlattı.

İdmana, ağrıları olan Atiba, bir süre önce ameliyat edilen Joseph de Souza ve Serdar Saatçı katılmadı.

Medyaya açık bölümde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma ve koşunun ardından taktik çalışmalar yaptı.

Öte yandan, Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman, 27 Temmuz'da dünyaya gelen ve "Keyan" ismini verdiği oğlu için idman öncesi basın mensuplarına baklava ikram etti. Basın mensupları da Kenan Karaman'ı kutladı.

Ceyhun Kazancı, gazetecilerle sohbet etti

Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, idman öncesi basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Kadroya iki orta saha oyuncusu katmak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kazancı, Sivassporlu oyuncu Kerem Atakan Kesgin'le ilgilendiklerini kaydetti.

Kevin N'Koudou'nun takımda kalma ihtimalinin güçlendiğini aktaran Kazancı, bu nedenle daha önce gündeme gelen Bandırmasporlu Phileppe Keny transferinin askıya alındığını dile getirdi.

İsmi son günlerde Torino ile anılan Emirhan İlkhan ile ilgili de konuşan Kazancı, İtalyan ekibinin serbest kalma bedelini henüz ödemediğini aktardı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in Serdar Saatçı'nın performansından memnun olmadığını ve futbolcunun bu yüzden idmanda yer almadığını dile getiren Kazancı, henüz yeni sözleşme imzalanmayan oyuncunun kadro dışı bırakılmadığını ancak rezerv takımda antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.