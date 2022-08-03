Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

03.08.2022 14:44
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Çift kale taktik maçıyla devam eden antrenman, yan top ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

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Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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