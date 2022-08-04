Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.