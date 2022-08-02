Beşiktaş'ta yeni transfer Masuaku ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeni transfer Masuaku ilk antrenmanına çıktı

02.08.2022 21:07
Beşiktaş'ta yeni transfer Masuaku ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı ekibin kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, ilk kez takımla çalıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk otuz dakikası basına açık yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışma şeklinde geçen idman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Dar alanda oynanan minyatür kale maçla devam eden antrenman, üç takım halinde dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenmana ağrıları olan Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı devam eden Josef de Souza katılmadı. Öte yandan Kenan Karaman, yeni doğan oğlu için basın mensuplarına tatlı ikramında bulundu.

Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Futbol Altyapı ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Siyah-beyazlılar, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 14.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni transfer Masuaku ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

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