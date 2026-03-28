Beşiktaş, Spor Toto'yu Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı üçüncü hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Spor Toto'yu 34-30 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi, konuk takımın 18-11 üstünlüğüyle geçildi.
Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren İstanbul temsilcisi, salondan 34-30 galip ayrıldı.
