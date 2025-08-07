Beşiktaş, St. Patrick's ile Dublin'de Karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak St. Patrick's- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tallaght
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham
