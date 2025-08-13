Beşiktaş St. Patrick's Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı İrlanda temsilcisi St. Patrick's müsabakasının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise St. Patrick's maçının taktiği üzerine çalışma yapıldı.

Antrenmana ağrıları bulunan Fahri Kerem Ay ve Jean Onana katılmadı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen basın toplantısında Başkan Serdal Adalı'nın isminin transfer söylentilerine konu olduğunu söylediği Elan Ricardo da idmanda yer almadı. - İSTANBUL