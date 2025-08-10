Beşiktaş, St. Patrick\'s Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.