Beşiktaş, St. Patrick's Maçında Gelişimini Gösterecek

13.08.2025 14:05
Solskjaer, takımın gelişimini ortaya koymak için St. Patrick's ile oynayacakları maçı bekliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sürekli gelişim halinde olan bir takım olduklarını vurgulayarak, St. Patrick's maçında takımın gelişimini göstermek istediklerini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma öncesi yapılan son antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hedeflerinin turu geçmek olduğunu aktaran Solskjaer, "Sabırsızlanıyorum. İlk maçın ilk yarısında çok iyi oynamıştık. Rakip bize kadar gol yememişti. İkinci yarı sistemini değiştiren rakibimize istediğimiz gibi oyun sergileyemedik. Yarın da buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Göreceğiz" diye konuştu.

"Formayı hak eden isimler bana kendisini kanıtlamak zorunda"

Formayı hak eden oyunculara şans vererek devam edeceğini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Yarınki maça aynı 11 ile çıkmayacağımızı söyleyebilirim. Bizim amacımız kendimizi geliştirmek. Bir lig maçımız var ama önceliğimiz tabii bu maç şu anda. Oyuncularım da kendisini sürekli geliştirmek için çalışıyor. Formayı hak eden oyunculara teslim ediyorum. Önemli bir camiadayız. Standartlar yüksek. Formayı hak eden isimler bana kendisini kanıtlamak zorunda. Umarım savaşma gücü yükselir ve oyuncu seçme konusunda zorlanırım. Her idman ve maç, oyuncularımın bana kendilerini kanıtlamaları için bir şans" ifadelerini kullandı.

"Alınan sonuçlara göre övgü ve eleştiriler olacaktır"

Medyada kendisine yöneltilen eleştirile cevap veren Solskjaer, "Başkanımızla iletişimimiz ilk günden itibaren çok iyi. Zor bir dönemde geldim. Camianın istikrara ihtiyacı var. Başkanımız ve yönetim kurulumumuzun bu konuda iyi çalıştıklarını biliyorum. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Futbolda alınan sonuçlara göre övgü ve eleştiriler olacaktır. Sezonun hemen başındayız" açıklamalarında bulundu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflerinin sorulması üzerine Ole Gunnar Solskjaer, "Şu anda turnuvadayız ve oynayacağımız tüm maçlara ciddi çıkacağız, kazanmak için çıkacağız. Bu turnuvada yer aldığımıza göre kupayı alma ihtimalimiz de tabiki var" diye cevap verdi.

"Arroyo, takım için önemli bir oyuncu"

Kenny Arroyo hakkında da konuşan Solskjaer, "Kenny, çok yetenekli bir oyuncu. Ben kimseyi oynatmıyorum. Oyuncular kendini gösteriyor ve formayı alıyor. Kenny de ilk maçta aldığı süreyi iyi değerlendirdi. Gelişimini iyi sağlıyor. Yarın 11'de ya da yedek olarak forma giymeyi hak ettiğini söyleyebilirim. Güney Amerika'dan buraya gelip bir anda adapte olmak da kolay bir iş değil. Kulüp için de önemli bir oyuncu. Önümüzdeki süreç için bize çok iyi işaretler veriyor" şeklinde konuştu.

"Sürekli kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz"

Siyah-beyazlıların özellikle hücum hattının yetersizliğiyle alakalı eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine Norveçli teknik adam, "Oyuncularımın coşkulu olduğunu söyleyebilirim. İdmanlardaki tutumlarından memnunum. Sürekli kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Her hoca takımının önde basmasını ve maçlarda baskılı oynamasını ister. Biz de üç kulvarda mücadele edecek bir takım inşa etmek için dengeli olmak zorundayız. İyi savunma yaptığımız ve bulduğumuz şansları iyi değerlendirdiğimiz maçlar oynadık. Tabii rakibe göre bazı maçlarda da daha baskın olan taraf olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nasıl geliştiğimizi taraftarımıza göstermek istiyoruz"

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara seslenen 52 yaşındaki teknik adam, "Galibiyet istiyoruz. Nasıl geliştiğimizi onlara göstermek istiyoruz. Lig başlamadan önce iyi başlamak istiyoruz. Gol yemeden keyif veren bir Beşiktaş'ı onlara izletmek istiyoruz. Umarım yarın da taraftarımız bize iyi bir enerji verecek. Umarım İrlandalı oyuncular da evlerine döndüklerinde burada şahit olacakları atmosferden etkilenmiş olacaklar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

