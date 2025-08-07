Stat: Tallaght
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham
Goller: Dk. 8 Joao Mario, Dk. 14, 23 ve 43 (Penaltıdan) Abraham (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Dk. 19 Mulraney (St. Patrick's), Dk. 33 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki St. Patrick's-Beşiktaş müsabakasının ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza alanı önünde hareketlenen Rafa Silva'nın şık pasında topa buluşan Joao Mario'nun kaleyi karşıdan gören pozisyondaki vuruşunda top, kaleci Anang'nın sağından ağlarla buluştu.
13. dakikada ceza alanının sol tarafında topla buluşan Joao Mario'nun pasında Rafa Silva bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
14. dakikada Svensson'un sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topu kaleci Anang sektirince, müsait pozisyondaki Abraham meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.
23. dakikada Joao Mario'nun şık pasıyla hareketlenen Abraham, savunma oyuncusu Redmond'ı geçerek karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Anang'nın üstünden aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.
30. dakikada ceza yayında topla buluşan Orkun'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada Lennon'ın müdahalesiyle Abraham yerde kalınca hakem David Smajc penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada Abraham, topa kaleci Anang'ın sağından filelere gönderdi: 0-4.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, St. Patrick's Önünde 4-0 İle Farkı Açıdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?