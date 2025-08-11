Beşiktaş St. Patricks Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Perşembe günü sahasında St. Patricks'i konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, Isınma koşularıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçın ardından sona erdi.
WİLFRED NDİDİ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Öte yandan siyah-beyazlı ekibin Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, yeni takımıyla ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
