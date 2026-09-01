Beşiktaş, Süper Lig 4. haftada Fenerbahçe deplasmanında oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Süper Lig 4. haftada Fenerbahçe deplasmanında oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig 4. haftada Fenerbahçe deplasmanında oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki çalışmada kondisyon ve taktik üzerinde duruldu; dünkü maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon yaparken, diğerleri U19 Takımı ile maç oynadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise U19 Takımı ile 15'er dakikalık dört devreden antrenman maçı oynadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Lig 4. haftada Fenerbahçe deplasmanında oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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