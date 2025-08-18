Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna galibiyetle başladı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç, Avrupa kupası karşılaşmaları nedeniyle ertelenen Beşiktaş, sezonun ilk müsabakasına Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'a karşı çıktı. Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın golleriyle maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonuna 3 puanla start verdi. - İSTANBUL
Beşiktaş, Süper Lig'e Galibiyetle Başladı
