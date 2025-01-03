Beşiktaş'ta 2 Değişiklikle Rizespor Maçı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 2 Değişiklikle Rizespor Maçı

Beşiktaş, Rizespor karşısında Ciro Immobile ve Tayyip Talha Sonuç ile sahaya çıktı.

03.01.2025 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Topraktepe, defansta Emirhan Topçu yerine Tayyip Talha Sonuç'a, forvette ise Semih Kılıçsoy yerine sakatlığı atlatan Ciro Immobile'ye şans verdi.

Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sonuç, Felix Udokhai, Bakhtiyor Zainutdinov, Al-Musrati, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda iyileşen Ciro Immobile üç maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da maçı takip etti

Karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.

Rizespor'da iki değişiklik

Çaykur Rizespor da Göztepe 11'inde iki değişikliğe gitti.

Teknik direktör İlhan Palut, kaleci Ivo Grbic yerine Tarık Çetin'e, ortas aha da ise Giannis Papanikolaou yerine Dal Varesonvic'i tercih etti.

Taraftarlardan maça ilgi gösterdi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Maç öncesi Ferdi Tayfur anıldı

Dün vefat eden Ferdi Tayfur'un şarkısı "Hatıran Yeter" stadyumda çalınırken taraftarlar da şarkıya eşlik etti.

Kaynak: AA

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