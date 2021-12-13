Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Siyah-beyazlılarda bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında deneyimli hocanın ismi ön plana çıktı.
NTV Spor'un haberine göre; 5 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'te karar kıldı. Toplantıda öne çıkan isim Güneş olurken, son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Kararda bir değişiklik olmaması halinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş olacak. 2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor - Son Dakika Spor