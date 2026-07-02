Beşiktaş'ta 4 Oyuncu ile Sözleşme Yenilendi

Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu ile yeni sözleşme imzalandı.
Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ante Zizic, Berk Uğurlu, Anthony Brown ve Devon Dotson'ın sözleşmelerinin yenilendiği belirtildi.
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