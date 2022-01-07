Üye Girişi
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi

07.01.2022 11:13

Sezonu Önder Karaveli ile bitirmeyi planlayan Beşiktaş, gelecek yıl ise takımı yabancı hocaya emanet edecek. Listenin ilk sırasında Alman Jens Keller yer alıyor.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başına geçen Önder Karaveli, siyah-beyazlı ekipte sezon sonuna kadar görev yapacak. Ajansspor'un haberine göre Kara Kartal, yeni sezona ise yabancı hocayla girecek.

600 BİN EURO VERİLDİ

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Direktörü Ceyhun Kazancı birçok isimle temas kurdu. Listenin ilk sırasında Jens Keller yer alıyor. Alman teknik adamla görüşmeler yapıldı. 51 yaşındaki hocaya yıllık 600 bin euro teklif edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'SI VAR

Son olarak Almanya'da Nürnberg'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, daha önce Ingolstadt, Union Berlin ve Schalke'de görev yaptı. Kariyerinde 255 maça çıkan Keller; 126 galibiyet, 77 mağlubiyet ve 52 beraberlik aldı. 2013-2014'te Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile son 16 maçına çıkan başarılı hoca, Real Madrid'e elendi.

MAAŞI YÜKSEK OLANLAR GİDİCİ

Önder Karaveli'nin teknik ekipte yer alacağı Beşiktaş'ta yüksek kontratlı oyuncularla yollar ayrılacak. Altyapı destekli kadroya yönelecek Kartal'da Lens, Ljajic, Vida, Batshuayi, Pjanic gibi isimler gelecek sezon kadroda olmayacak.

YORUMLAR
500

Önder Karaveli, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi - Son Dakika Spor


Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı         
17:53
Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek         
17:37
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
17:53 Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
17:37 Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
17:11 Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi
16:58 Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 18:00:13. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement