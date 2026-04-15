Beşiktaş'ta Ameliyat: Kartal Kayra Yılmaz

Beşiktaş'ta ayak bileği iç ve dış yan bağları yırtılan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, operasyon geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kartal Kayra, antrenmanda geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Beşiktaşlı futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmasının planlandığı öğrenildi.