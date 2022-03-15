Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u 19 Mart Cumartesi günü ağırlayacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 1 saat süren idmanda, dünkü derbide forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrası bir süre minyatür kale maç yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı ekip 17 Mart Perşembe günü sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.