Beşiktaş\'ta ayrılık! Rashica\'dan o teklife \'evet\' cevabı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

MONCHENGLADBACH'A 'EVET'

Alman basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ta Kosovalı futbolcu Milot Rashica için Almanya'dan teklif geldi. Milot Rashica'nın Borussia Mönchengladbach'tan gelen teklifi kabul ettiği ve iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları sürdüğü ifade edildi. Ayrıca yönetimin Kosovalı oyuncudan bonservis olarak beklentisinin 9-10 milyon euro olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 41 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.