Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı

Beşiktaş\'ta ayrılık! Rashica\'dan o teklife \'evet\' cevabı
03.07.2025 19:29
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Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Takımın önemli oyuncularından Rashica, kendisine gelen Airdrop teklifini kabul etti. Bu durum takım içerisinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Detaylar henüz netleşmiş değil ancak Rashica'nın bu kararı sonrası Beşiktaş'ta dengelerin değişeceği düşünülüyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

MONCHENGLADBACH'A 'EVET'

Alman basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ta Kosovalı futbolcu Milot Rashica için Almanya'dan teklif geldi. Milot Rashica'nın Borussia Mönchengladbach'tan gelen teklifi kabul ettiği ve iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları sürdüğü ifade edildi. Ayrıca yönetimin Kosovalı oyuncudan bonservis olarak beklentisinin 9-10 milyon euro olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 41 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Borussia Mönchengladbach, Milot Rashica, Bundesliga, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı - Son Dakika
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