Beşiktaş\'ta ayrılık var

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi belli oluyor. Dinamo Moskova, Zaynutdinov'un transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

2.5 MİLYON EURO + BONUSLAR

Dinamo Moskova, Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için 2.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.

YARIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Sport Express'in haberine göre; Rus temsilcisi, Zaynutdinov'u cuma günü sağlık kontrollerinden geçirecek. Kazak oyuncu, 2023 yazında CSKA'dan 4.5 milyon Euro bedel ile Beşiktaş'a transfer olmuştu.