Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını takip etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen savunma ve hücum çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL