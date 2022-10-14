Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını takip etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını takip etti

14.10.2022 00:57
Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını takip etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen savunma ve hücum çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım... Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım... Bardhi: 'Sahadan gururla ayrılıyoruz' Bardhi: 'Sahadan gururla ayrılıyoruz' Abdullah Avcı: 'Tarihi bir galibiyet' Abdullah Avcı: 'Tarihi bir galibiyet'
Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını takip etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir
09:12 Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi
09:13 Kim Kardashian ilişkiye girdiği en ilginç yeri anlatarak bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
02:25 Asker eğlencesi için tünel kapatan magandalar polis ekiplerini görünce kaçtı
00:57 Genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın korkunç görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 09:27:15. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement