Beşiktaş'ta Başkan Değişikliği

Spor

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar açıklandı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir." - İSTANBUL