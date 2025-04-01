Beşiktaş'ta Bayramlaşma Töreni Gerçekleşti

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan törene kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Şafak Sağlam ile Selahattin Solmaz, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcular ile aileleri katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Serdal Adalı, Galatasaray'ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan oyuncuları tebrik etti ve takıma Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçı için başarılar diledi.