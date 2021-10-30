Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
30.10.2021 16:45
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, Josef ve Pjanic gibi futbolcularından eksik çıktığı kritik maçta Michy Batshuayi'yi de sakatlığı sebebiyle oyuna alamadı. Belçikalı golcü 21. dakikada sakatlanarak kenara gelirken yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu. Batshuayi'nin 3 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına yetişip yetişmeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Geçen hafta Galatasaray'ı devirerek zirve yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Josef ve Pjanic'ten yoksun çıktığı maçta bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi.
BATSHUAYI'NIN YERİNE KENAN KARAMAN OYUNA DAHİL OLDU
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Arka adalesini tutarak oyun alanını terk eden Belçikalı golcünün yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu.
Son Dakika 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı 16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı 15:44 Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin 15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı 15:19 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 12:38 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı