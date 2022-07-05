Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı

05.07.2022 16:33

Beşiktaş, golcü transferinde gaza bastı. Hollandalı golcü Wout Weghorst'u duyuran siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'i sallayan Jackson Muleka'yı da kadrosuna kattı. Golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Kara Kartal, oyuncunun kulübü Standart Liege'e 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Beşiktaş, transferlerini üst üste sonuçlandırmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturan Kara Kartal, Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı.

Jackson Muleka Beşiktaş'ta! Sözleşme detayları belli oldu

SÖZLEŞME DETAYLARI

NTV Spor'un haberine göre, Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu, 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay ile kadrosuna kattı. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Golcü oyuncu yıllık 1.1 milyon euro ve maç başı 5 bin euro ücret alacak. 22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak. Geçen sezonun 2. yarısında Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı - Son Dakika
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