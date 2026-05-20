Beşiktaş'ta Ceferin ile Buluşma

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.
Kulübün açıklamasına göre başkan Adalı, bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu.
Adalı, ziyaretin sonunda Ceferin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
