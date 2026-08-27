Beşiktaş'ta Değişiklik Rüzgarı

BEŞİKTAŞ, Kauno Zalgiris deplasmanına son oynadığı Alanyaspor maçının ilk 11'inde 7 değişiklikle çıktı.

Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Alanyaspor maçında oynayan Agbadou, Taylan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Trossard ve Oh'u oynatmazken bu oyuncuların yerine Murillo, Djalo, Ouattara, Kartal, Olaitan, İlhan ve Vlahovic'e şans verdi.

Dusan Vlahovic geldiğinden bu yana ilk kez onbirde yer aldı.

Litvanya ekibi Kauno Zalgiris taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Stadın çok büyük bölümü boş kalırken, Beşiktaşlı taraftarların da diğer Avrupa maçlarına göre oldukça az sayıda kaldığı görüldü.