Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

08.03.2022 16:40
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Medipol Başakşehir maçında görev yapan oyuncular yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer futbolcular koşularla idmana başladı.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, çift kale maçla günü noktaladı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaşlı futbolcular, 10 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.

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08 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 08 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika


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