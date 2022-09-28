Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

28.09.2022 15:09
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenman; aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. İdmanın saha etabı, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, antrenmanın salon etabında ise üç grup halinde değişmeli olarak; denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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