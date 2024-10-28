Beşiktaş'ta Derbi Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Derbi Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 11'de tek değişiklik yaparak sahaya çıktı. 4 oyuncu ilk derbisine çıkacak.

28.10.2024 20:47
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Muçi'yi yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu ismin yerine milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbinin kadrosunda yer alamadı.

Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica, kadroya dahil edilmedi.

Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da üst üste 3. kez teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.

Dört futbolcunun ilk derbisi

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev aldı.

Beşiktaş'ta futbolcular, derbi öncesi ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüet ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Derbi Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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