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Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı

01.12.2021 17:54

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Miralem Pjanic sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında tendinit saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Buna göre Bosna-Hersekli yıldız, siyah-beyazlıların Kasımpaşa'yla oynayacağı maçta sahadaki yerini alamayacak.

Avrupa ve Süper Lig'de peş peşe mağlubiyetler alan Beşiktaş, Miralem Pjanic'ten gelen haberle sarsıldı. Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yıldızı bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

BORUSSIA DORTMUND MAÇINDA TAKIMA DÖNECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. NTV'nin haberine göre, Kasımpaşa maçında oynayamayacak olan Pjanic, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçında takımındaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı - Son Dakika
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