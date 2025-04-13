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Beşiktaş'ta Divan Kurulu Gerilimi

Beşiktaş\'ta Divan Kurulu Gerilimi

Hasan Arat'ın avukatı, Tevfik Yamantürk'e karşı hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

13.04.2025 13:50
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Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, dün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında yaşanan olaylarla ilgili, "Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkacağı anlaşıldığında, uzun süredir perde arkasında kumpaslar kuran, karanlıkta iş tutan bazı odaklar paniğe kapılmış olup bu panik hali kendisini kaba kuvvet ve organize suç haline dönmüştür" diyerek Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilmiş ve toplantıya eski başkan Hasan Arat'ın kürsü konuşması sırasında yaşanan gerginlik damga vurmuştu. Toplantı, yaşanan gergin dakikalar sonrası iptal edildi. Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, yaşanan olayların ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim, Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat, tüm yönetim kurulu üyelerine istifa edebileceğini söyleyerek, üyelerinin ikinci başkana desteğini istemesinin akabinde başta sağlık olmak üzere birtakım özel sebeplerle istifasının ardından, tamamı gerçeğe aykırı bir dizi itham ve iftiralara maruz kaldığı halde suskunluğunu korumuş, tüm gerçekleri Beşiktaş'ımızın akil insanlarının oluşturduğu divan kurulunda açıklamak istemiş olup, ilk divan kurulu toplantısına tarihinin değişmesi sebebiyle katılamamış ve o toplantıda 'Gelmeye yüzü yok' diye eleştirilmişken dün Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'na verilemeyecek hiçbir hesabı olmadığı için katılmış ve uzun süredir kamuoyunu meşgul eden bazı meselelerle ilgili yalnızca gerçekleri açıklamak istemiştir.

Hasan Arat'a 17. sırada konuşma hakkı verilmiş olup bu süre zarfında her türlü çirkin saldırılara maruz bırakılmıştır. Buna rağmen Hasan Bey bir Beşiktaşlıya yakışır sükunetini koruyarak sıranın kendisine gelmesini beklemiştir. Ne var ki kürsüye çıktığı ilk an itibarıyla, bulunduğu konumun idrakinde olmayan Tevfik Yamantürk olmak üzere ne idiği belirsiz, (Zira değil kürsüye çıkmak, divan toplantısının kapısından içeriye girmeye dahi hakkı olmayan) bir grup tarafından organize ve planlı bir şekilde sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Akabinde o, ne idiği belirsiz kişilerin Tevfik Yamantürk'ün korumaları olduğu anlaşılmış olup belli ki Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın gerçekleri açıklamasından rahatsızlık duyduğu için kendisi ve adamlarıyla bunun önüne geçmek istemiştir. Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır.

Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkacağı anlaşıldığında, uzun süredir perde arkasında kumpaslar kuran, karanlıkta iş tutan bazı odaklar paniğe kapılmış olup bu panik hali kendisini kaba kuvvet ve organize suç haline dönmüştür. Müvekkil, şiddeti, şiddetle değil, her zamanki adil tutumuyla hukukla yanıtlamayı tercih etmiştir. Yaşanan bu alçakça eylem, belli ki aylarca öncesinden kurgulanmış, sistemli bir itibar suikastının son perdesidir. Beşiktaş camiasının gözleri önünde, gerçeklerden korkanların, hesap vermekten kaçanların, kendi ikbalini kulübün ve toplumun önüne koyanların acizliğine sahne olunmuştur. Toplantı atmosferi, bir 'divan' olmaktan çıkmış, hainliğin gölgesinde şekillenmiştir. Masanın etrafında oturan bazı figürlerin rolü ise tarih ve vicdan önünde çoktan yazılmıştır. Beşiktaş'ı kişisel çıkarlarının arka bahçesi sananlar, er ya da geç adaletin karşısında hesap verecektir. Biz de bu gerçekle beraber yürümeye, yılmadan ve korkmadan devam edeceğiz."

"Tevfik Yamantürk'ün derhal istifa etmesi gerekmektedir"

Siyah-beyazlı camianın Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Altın Mimir, "Bu noktada şunu da belirtmek isteriz ki müvekkil ve yönetimi hakkında ileri geri konuşanlar her ne hikmetse aylardır somut bir delil, belge sunamamakta, sadece suyu bulandırıp iftiralarıyla kamuoyunu meşgul etmeye çalışmaktadırlar. Müvekkilimin herhangi bir mecrada veremeyeceği tek bir hesabı bulunmamakta olup, bulunduğu konumun hakkını veremeyen Tevfik Yamantürk'ün derhal istifa etmesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Disiplin Kurulunun da derhal bu şahıs hakkında ihraç kararı vermesi gerekmektedir. Bu saldırı sadece müvekkil Hasan Arat değil, tüm Beşiktaş camiasına yapılmış bir saldırı olup mevcut yönetim kurulunu derhal göreve çağırıyor ve gerekli işlemleri başlatmalarını bekliyoruz. Zira bugün eski başkana yapılanlar, yarın kendileri için de cereyan edecektir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Divan Kurulu Gerilimi - Son Dakika

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