Beşiktaş\'ta Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri ile eski başkanlardan Hasan Arat ve Ahmet Nur Çebi katıldı.
Kurul başlamadan önce salona giren eski başkanlardan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.
Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. - İSTANBUL
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