Beşiktaş’ta Dönüm Noktası

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun kulüp adına bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş'ın parasına, malına sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda tüzüğün 23. maddesinin 'j' bendinde yer alan Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan 'Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü' ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile Uzlaşma Protokolü'nün imzalanmasına dair maddeler reddedilirken, Dikilitaş projesi olmak üzere geriye kalan tüm maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaların tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, genel kurul üyelerine seslendi.

"Her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz"

Beşiktaş'ın geleceği adına çok önemli bir dönüm notası için bir araya gelindiğini dile getiren Başkan Adalı, "Genel kurula katılan, Beşiktaş'a sahip çıkan bütün Beşiktaşlılara teşekkürü borç bilirim. Bugünden sonra Beşiktaş'ın yükselişinin başlayacak. Yönetimiyle, camiasıyla, taraftarlarıyla Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil edecek, sporcu kadrolarıyla her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş'ın parasına, malına sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL