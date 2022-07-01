Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

01.07.2022 17:06
Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu. Kanadalı futbolcu, Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş ile yolları ayıran Cyle Larin artık Premier Lig'de forma giyecek. Kanadalı futbolcu, 23 yıl sonra lige dönen Nottingham Forest ile her konuda anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Fanatik'in haberine göre, Geçen sezon ligde 7 kez fileleri sarsan Kanadalı oyuncu, sözleşme yenilemek için kulübün önerdiği 1 milyon 750 bin euroluk teklifi kabul etmeyip 2.5 milyon euroda diretmişti. Bunun üzerine Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig'e 23 yıl aradan sonra dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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