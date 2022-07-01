Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş ile yolları ayıran Cyle Larin artık Premier Lig'de forma giyecek. Kanadalı futbolcu, 23 yıl sonra lige dönen Nottingham Forest ile her konuda anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Fanatik'in haberine göre, Geçen sezon ligde 7 kez fileleri sarsan Kanadalı oyuncu, sözleşme yenilemek için kulübün önerdiği 1 milyon 750 bin euroluk teklifi kabul etmeyip 2.5 milyon euroda diretmişti. Bunun üzerine Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig'e 23 yıl aradan sonra dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.