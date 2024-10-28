Beşiktaş'ta Galatasaray Derbisi Hazırlığı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Galatasaray Derbisi Hazırlığı

Beşiktaş\'ta Galatasaray Derbisi Hazırlığı

Van Bronckhorst, Lyon maçının 11'ine tek değişiklikle Galatasaray derbisine çıktı.

28.10.2024 20:26
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda galip geldikleri Olympique Lyon maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Galatasaray derbisine çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ın konuğu oluyor. Bu zorlu mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa deplasmanında 1-0 galip geldikleri Olympique Lyon mücadelesinin 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Hollandalı teknik adam, Muçi yerine Semih Kılıçsoy'a şans verdi. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista ise maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına şu 11'le çıktı:

"Ersin Destanoğlu - Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku - Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy - Ciro Immobile."

Beşiktaş'ta 4 futbolcu ilk derbisinde

Beşiktaş'ta 4 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour siyah-beyazlı formayla ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev aldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu

Siyah-beyazlı taraftarlar da bu zorlu derbide takımlarını yalnız bırakmadı. Öğle saatlerinde Tüpraş Stadyumu'nda toplanmaya başlayan taraftarlar, daha sonra 30 otobüsle RAMS Park'a hareket etti. Maçın başlamasına yaklaşık 3 saat kala tribünlere alınan Beşiktaş taraftarı, kendilerine ayrılan yeri doldurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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